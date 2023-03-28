馮允謙處男個唱圓滿落幕 學友拍片打氣承諾下次任嘉賓

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：馮允謙 一連三場嘅處男紅館個唱完滿結束，阿Jay喺尾場繼續全力演出，仲邀請到 MC張天賦 擔任嘉賓，又繼續同 林明禎 跳貼身舞。完騷後接受訪問時，阿Jay就話因為寫歌而同MC結緣，亦因對方早前嘅紅館騷邀請自己做嘉賓，所以當時就反邀請MC擔任自己嘉賓喇。

除咗佢哋之外，就連歌神 張學友 亦都拍片大讚阿Jay，除咗話佢非常有禮又乖之外，再向阿Jay父母請教育兒教養秘訣，仲話會等價交換下次為阿Jay擔任嘉賓咁話呀。阿Jay事後就話有學友嘅加持非常感動，雖然唔敢期望真係會成真同台演出，不過都一樣非常感謝對方呀。

至於幾晚都同明禎身貼身一齊跳舞演出，事後佢仲以非常普通嘅港普答謝對方，不過來港欣賞嘅未婚妻唔知睇到又有咩感想呢？呢日阿Jay就話有收到各個環節嘅評語，但係惟獨貼身舞呢部份就冇討論喇。三場喊足頭兩場嘅阿Jay，去到尾場就叻仔忍到，點知原來係因為馮爸爸嘅訓話之故喎 。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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