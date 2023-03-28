馮允謙處男個唱圓滿落幕 學友拍片打氣承諾下次任嘉賓

無線娛樂新聞台報導：馮允謙 一連三場嘅處男紅館個唱完滿結束，阿Jay喺尾場繼續全力演出，仲邀請到 MC張天賦 擔任嘉賓，又繼續同 林明禎 跳貼身舞。完騷後接受訪問時，阿Jay就話因為寫歌而同MC結緣，亦因對方早前嘅紅館騷邀請自己做嘉賓，所以當時就反邀請MC擔任自己嘉賓喇。