馮允謙頭痛情人節禮物 Serrini即場獻計

無線娛樂新聞台報導：情人節將至，又係各位頭痛又頭痕嘅時候喇，對於有結婚計劃嘅 馮允謙 嚟講，要為Long D女友準備禮物就似乎更加難，呢日佢同 Serrini 一齊出席活動時，就話仲未決定到底買乜好，而Serrini就以女性角度幫佢諗定點可以安然過度今次情人節喇。