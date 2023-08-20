馮允謙新歌演大頭蝦男友 與女友時有爭執學體諒

無線娛樂新聞台報導：近日推出新歌《收到收到》嘅 馮允謙 同女主角 陳穎欣 喺MV當中大曬甜蜜戀情生活，其實佢哋多年已經合作過音樂劇演出，加上Yanny又係新歌監製 Gareth Chan 嘅女友，令佢預早已經知道歌曲內容，所以拍攝時就更加順利喇。