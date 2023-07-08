馮允謙去年與Coco攜手創作歌曲無緣面世 感激前輩給予支持鼓勵

馮允謙去年與Coco攜手創作歌曲無緣面世 感激前輩給予支持鼓勵

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：馮允謙日前發文悼念華語天后李玟（Coco），馮允謙呢日出席活動，受訪時感激Coco一直喺佢嘅音樂路上給予支持及鼓勵，馮允謙好幸運有機會同Coco合作。

馮允謙透露去年與Coco攜手創作歌曲，可惜為Coco寫嘅歌曲無緣面世，佢視作美好回憶，希望呢首歌只屬於Coco！講到好友鄭欣宜生病中，馮允謙知道欣宜仍在休息中，唔想講太多。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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