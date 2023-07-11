馮允謙希望10月開戶外騷 稱欣宜目前狀態回復當中
馮允謙坦言有跟公司反映，希望10月開戶外騷，講到李玟（Coco）死前對鄭欣宜（Joyce）情緒問題表示關心，加上Joyce超過兩個月未有公開亮相，令一眾fans非常擔心，作為同門兼好友嘅馮允謙稱Joyce目前狀態回復當中，唔方便透露太多，相信fans及大家都希望見到Joyce最好狀態。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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