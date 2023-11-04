馮允謙新歌MV邀麥明詩任女主角 袁澧林慘遭新戲監製炮轟澄清純屬誤會…
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無線娛樂新聞台報導：馮允謙新歌MV邀麥明詩任女主角 袁澧林慘遭新戲監製炮轟澄清純屬誤會
馮允謙、袁澧林及林愷鈴呢日一齊出席品牌活動，馮允謙近日忙於學校巡唱，加上氣管敏感，對把聲有影響，早前佢新歌MV邀麥明詩任女主角，二人演情侶有唔少攬攬鏡頭，點知佢有啲怕醜要狂NG。
袁澧林工作冇停手，將去台灣逗留4個多月拍新戲，提到日前有份演出嘅新戲遭該監製發文炮轟有演員缺席電影宣傳，袁澧林直認對方所指就係自己，當時喺台灣工作，呢件事純屬誤會。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台