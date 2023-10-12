馮允謙早餐外賣食到蜜蜂 雲浩影稱着長袖做騷失策
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無線娛樂新聞台報導：馮允謙、陳健安、梁釗峰、ANSONBEAN、雲浩影同樂隊Nowhere Boys等呢日齊齊現身一間大學出席School Tour，同過百名學生互動接觸。
嚟活動前因為早餐食到蜜蜂而心情被受影響嘅Jay，壓軸出場時同在場眾人大合唱，受大家嘅興奮氣氛感染，令Jay嘅心情都變返開心。而Cloud就話估唔到大家反應咁熱烈，令着長袖衫到場嘅佢覺得相當失策，仲話下次再做School Tour會着得清涼啲呀。
而返母校演出嘅安仔，就分享返當年喺呢個表現場嘅經歷喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台