馮允謙祝壽星女食極唔肥 師妹黃淑蔓準備赴韓製作音樂
黃淑蔓生日願望就係世界和平同快啲出新歌，最近AI成為熱門話題，有人話以AI製作嘅歌聲令人真假難辨，作為音樂人嘅黃淑蔓樂觀看待AI，唔擔心被取代。二人喺音樂路上各有各忙，黃淑蔓嚟緊將要去韓國製作音樂，而馮允謙近排忙於為新歌做宣傳。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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