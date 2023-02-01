StarTalk丨馮允謙首踏紅館笑指兄弟感情將決裂 隨年齡增長易眼淺
Jay坦言第一次開紅館騷，知道爸爸媽咪一定返嚟睇，佢感恩每次歌唱事業陷入低潮期，總會獲得家人支持及鼓勵，Jay笑指兄弟感情就嚟決裂：「上年因為阿哥忙，細佬就book咗機票去旅行，冇嚟到！我上次唔係有啲嬲，直頭係失望，半年前已經同佢哋講會開騷，哥哥話會返，但係啱啱收到訊息，佢話有機會未必返嚟，因為嗰段時間可能去其他地方做嘢，我話唔好做兄弟，你唔返嚟！」Jay笑指阿哥嘅驚喜就係唔嚟，因為我估佢會入場。
Jay與女友長期分隔兩地，因工作繁忙未有太多時間陪伴，Jay又指：「今次佢話返嚟，我聽住先，有好多變動，我唔係放棄，到嗰日睇吓佢哋喺唔喺度，佢（女友）係支持我，有時工作忙完，返屋企已經瞓咗，係我啱！係我衰，仲話嬲人哋唔嚟。」Jay最深感不捨係當事業越來越好，嫲嫲離開咗，見證唔到呢個時刻，曾為嫲嫲寫咗一首《給缺席的人唱首歌》，佢坦言隨住年齡增長、經歷多咗容易眼淺。
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