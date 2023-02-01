StarTalk丨馮允謙首踏紅館笑指兄弟感情將決裂 隨年齡增長易眼淺

無線娛樂新聞台報導：馮允謙（Jay）將於今年3月首踏紅館，個唱海報希望以不同顏色呈現不同面向，同時充滿玩味，今次Jay願意嘗試勁歌熱舞，雖然佢自知跳得唔夠好，不過佢覺得跳完一身汗，反而喺舞台感覺整個人輕鬆啲，暫時未知跳幾多支舞。