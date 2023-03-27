馮允謙淚灑處男紅館騷 與林明禎跳貼身舞掀高潮
Jay喺個唱內大騷強勁嘅臂彎，之後又彈琴又打鼓嚟展現佢嘅音樂才華。等咗11年終於可以踏上紅館嘅佢，喺講感受時就忍唔住落淚，佢話：「我終於等到喇！我等咗11年，其實我曾經，我真係有諗放棄，真係有好多次，我諗過我係咪唔適合唱歌，或者唔適合呢行，但係因為你哋，因為你哋每一個人嘅愛、包容同支持，令我終於可以擁有到我自己紅館嘅舞台。」
演唱會上除咗驚喜騷肌外，Jay仲請嚟女神林明禎使嘉賓，以高衩長裙登台嘅明禎，仲同Jay跳貼身舞，令全場眾尖叫聲不絕。演出後明禎喺後台接受訪問，話同Jay呢個表演練咗4次左右，主要都係要培養默契，講到Jay係個怕醜仔，明禎就話覺得對方一啲都唔怕羞，又謙Jay記性超好，教一次就已經可以記住啲舞步呀。
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