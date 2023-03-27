馮允謙淚灑處男紅館騷 與林明禎跳貼身舞掀高潮

無線娛樂新聞台報導：馮允謙一連三場嘅處男紅館個唱呢晚開鑼，唔少圈中好友：梁釗峰、Nowhere Boys嘅Van、雲浩影、陳健安、森美等都有嚟捧場，而Jay Fung嘅父母、兄弟同未婚妻亦都有特登飛嚟香港見證佢嘅處男紅館騷。