楊紫瓊婚後首度現身貴氣十足 倪妮劇本接唔停預告休息調整狀態
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無線娛樂新聞台報導：馮德倫、楊紫瓊及倪妮等呢日現身上海出席一個品牌活動，楊紫瓊早前與前任法拉利公司CEO尚陶德結束19年愛情長跑，二人拉埋天窗，楊紫瓊婚後首度現身，見佢容光煥發，貴氣十足。
同場嘅馮德倫出席展覽活動，透露正準備演出新戲，而倪妮近年人氣有增無減，劇本接到冇停手，呢日倪妮透露即將有新劇同大家見面，佢希望稍後休息調整狀態，之後再抽時間再睇手上嘅劇本，今年亦會演出話劇，不過暫時未知具體時間。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台