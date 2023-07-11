TVB大寶藏丨馮德倫喪𥄫李蘢怡心口 拍《老馮日記》搵莫文蔚舒淇客…
型男馮德倫於2006年創作處境喜劇《老馮日記》，劇中有一半劇情來自佢親身經歷，身兼編劇、導演、監製及演員四職嘅馮德倫，將自己平常生活真實地呈現出嚟，更搵晒圈中好友坐鎮，連前度莫文蔚及愛妻舒淇均有客串演出，劇中當中最搞笑一幕係馮德倫瞓捩頸，變「喪𥄫」李蘢怡心口！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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