2023香港小姐丨師姐駕到畀貼士 麥美恩私心物色佳麗拍攝綜藝
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無線娛樂新聞台報導：16位候選港姐完成越南拍外景，再去內地拍宣傳節目，繼續接受連串集訓，一眾候選港姐喺電視城進行綵排時，獲師姐馮盈盈、何依婷、麥美恩、宋宛穎探班，佢哋畀啲小貼士，同時傳授選美心得。
馮盈盈希望師妹們遇到困難唔好放棄，何依婷就叫一眾候選港姐一定要放鬆心情，而麥美恩想物色有潛質嘅佳麗拍攝綜藝，4號王怡然因感染新冠而缺席廣州拍攝，惹來退選疑雲，王怡然病癒後精神奕奕現身報平安，截至7月28號中午12點，成為網民票選「你最like的心水佳麗」五強人選有16號郭珮文、17號王敏慈、15號莊子鏇、12號梁晶晶、3號鄧凱文，佢哋感謝網民、親友與同事支持。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台