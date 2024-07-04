馮盈盈驚喜曬婚紗照 網民狂讚香港最美新孃子 疑似好事將近？

好友驚喜留言 網友猜測盈盈將步入婚姻殿堂

2016年港姐冠軍馮盈盈（Crystal）在迎接30歲生日的同時，也宣布了她在港大取得食品產業管理市場營銷碩士的一級榮譽優等成績，展現了她的學術實力。自2019年和圈外醫生分手後，盈盈一直保持單身。最近，她在社交媒體上突然分享了一系列在婚紗攝影熱門地點拍攝的照片，引起了廣泛的關注和猜測。

照片中，盈盈穿著一件深V領白色碎花裙，手捧鮮花，頭髮半盤起裝飾以花朵，展現出她的優雅和性感。她的裙子設計巧妙，胸前透視薄紗和腰部鏤空設計讓她的纖腰和長腿盡顯無遺，令人驚艷。這組照片也引來了眾多網友的讚賞，紛紛留言稱讚她「仙子般美麗」和「香港最美新孃子」。好友陸浩明更是留言「恭喜！」，讓人不禁猜測是否有喜事將近。

盈盈澄清拍攝原因 親自透露將擔任伴孃

對於這突如其來的「婚紗照」，盈盈在帖文中解釋說，原本只是尋找拍攝地點的巧合。「這身造型我非常喜歡，但不知在什麼地方拍攝效果最好。攝影師就提議只有一個地方纔是這條裙子的perfect match。當我到達時，才發現這裡是婚照拍攝的熱門場地這讓我突然想起自己即將為一位認識多年的好朋友擔任婚禮伴孃。這將是我人生中第一次做伴孃我心想：如果能穿上這條漂亮的裙子出席婚禮，那就太完美了。攝影師聽到後，笑著說：「你今天這身白裙配上鮮花的造型，更像是一位花女呢！」我也忍不住笑了出來雖然我對他的攝影技術很有信心，但我不禁懷疑他知道什麼年齡的小朋友纔可以擔任花女嗎？不過我還是忍住，沒有問出口。因為看到他在大熱天下為我拍攝我怕他會生氣而拋下相機，那我就束手無策了。所以最終答案到底是什麼？」