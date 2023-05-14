咁你都唔識丨馮盈盈邀湯博士坐鎮迎戰黃庭鋒父子檔 朱智賢被嘲常識黑洞…
廣告
無線娛樂新聞台報導：咁你都唔識丨馮盈盈邀湯博士坐鎮迎戰黃庭鋒父子檔 朱智賢被嘲常識黑洞
C君、謝嘉怡及黃紫恩主持TVB新遊戲節目《咁你都唔識》，呢日邀來馮盈盈、林珏洧及黃庭鋒等擔任嘉賓，每位嘉賓均可邀請一位熟人朋友一齊鬥智鬥力，馮盈盈邀請「學是學非」湯博士坐鎮，而黃庭鋒則父子檔上遊戲節目。
黃庭鋒指爸爸係電視迷，差唔多每個節目都有睇，佢笑稱每次玩完game show成日被爸爸批評唔識玩，今次知道唔使搵藝人現身，立即叫爸爸上節目試玩吓；林珏洧首次上遊戲節目有啲驚，佢專登搵咗由細玩到大嘅閨密助陣。
同場擔任嘉賓仲有陸浩明（6號）、朱智賢同鄭衍峰，朱智賢被兩位男士爆係「常識黑洞」，謝嘉怡首次做節目主持，佢坦言壓力大，慶幸獲C君鼓勵，令佢重拾信心，謝嘉怡希望透過呢個節目讓自己廣東話有進步！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台