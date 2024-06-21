馮盈盈滑浪新挑戰 網民狂讚「條馬尾好正」青春活力全開

馮盈盈（Crystal）一直以來都是自律且不斷自我挑戰的代表。她在迎接30歲生日的同時，也向外界宣布了一個喜訊——她以一級榮譽優等的成績，從香港大學食品市場營銷及管理學碩士學位畢業。除此之外，Crystal還經常在社交媒體上分享她的學習方法和人生觀，成為了許多人眼中集美貌與智慧於一身的女神。