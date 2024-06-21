馮盈盈滑浪新挑戰 網民狂讚「條馬尾好正」青春活力全開
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馮盈盈（Crystal）一直以來都是自律且不斷自我挑戰的代表。她在迎接30歲生日的同時，也向外界宣布了一個喜訊——她以一級榮譽優等的成績，從香港大學食品市場營銷及管理學碩士學位畢業。除此之外，Crystal還經常在社交媒體上分享她的學習方法和人生觀，成為了許多人眼中集美貌與智慧於一身的女神。
出海滑浪遇挫折 依然樂觀向前
最近，Crystal在社交平台上分享了她的新嘗試——滑浪。她寫道：「因為拍《逆天奇案2》而有機會學習和嘗試滑浪之後，我就對這個運動產生了興趣。所以一早就約好教練出海滑浪，誰知天公不做美，等了一個上午都無機會出到海。最後只好喺岸邊打卡影相，俾個安慰自己——總算無空手而回。我下次會繼續挑戰，再接再厲，總會成功衝浪！」這段經歷雖然有些小挫折，但她的樂觀態度和堅持不懈的精神，讓人感到非常鼓舞。
網民對Crystal新造型讚不絕口
在這次滑浪的照片中，Crystal身穿一件頭泳衣，展現出她完美的身材。她的零贅肉纖腰和白滑美腿，讓她在滑浪板上的姿態更加迷人。網民們對她的新造型讚譽有加，紛紛留言表示：「條馬尾好正」、「背脊好靚呀！」、「滑浪美女」。Crystal的這次滑浪之旅，不僅是一次新的挑戰，也成為了她展現青春活力的一個機會。
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圖片來源：TVB