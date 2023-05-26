獨家丨馮盈盈由魔音變五音齊全 新節目《J Music》魔音救兵調教唱功…
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無線娛樂新聞台報導：獨家丨馮盈盈由魔音變五音齊全 新節目《J Music》魔音救兵調教唱功
TVB全新音樂節目《J Music》將於6月4日首播，逢星期日晚於翡翠台播出，呢日邀請譚嘉儀及馮盈盈合唱《陪著你走》，馮盈盈自封魔音，笑言平時鍾意唱歌，節目有一個特別環節「魔音救兵」，幫忙幫助「魔音」成功唱到一首歌畀觀眾睇。
馮盈盈出道以來從未喺任何一個表演唱過歌，多謝呢個節目畀咗好多鼓勵佢，佢感謝譚嘉儀調教唱功後，令馮盈盈唱歌大躍進，由魔音變五音齊全！
網民點睇？
FYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY想睇佢走音🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台