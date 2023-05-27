馮盈盈因壓力問題辭演重頭劇 受訪再澄清還「雪藏論」清白
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無線娛樂新聞台報導：馮盈盈 日前接受傳媒訪問時，爆出自己因為壓力問題影響情緒，去年仲因而辭演重頭劇集，後來重拾課本之後得以舒緩，但係當受訪時回想就依然令佢情緒波動落淚喇。
呢日佢現身為節目《醫度講》錄影時，就再一次就當時被外界指自己被公司雪藏論澄清，佢話當時因為自覺能力不足，浪費大好機會更致情緒低落，加上公司特別安排為自己減少工作爭取休息，就令自己更加覺得對呢個傳聞唔好意思喇。
早前重返乎校園令心情平靜之後，近日已經正常投入工作，仲話已經開心返晒咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台