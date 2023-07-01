馮盈盈孖高鈞賢深圳行超市傳緋聞 讚監製有眼光二人合襯有CP感

無線娛樂新聞台報導：馮盈盈同高鈞賢（Matthew）喺新劇《逆天奇案2》首度飾演情侶，最近二人被野生捕獲喺深圳行超市而傳出緋聞，馮盈盈同高鈞賢呢日喺電視城開工，馮盈盈讚監製有眼光，劇未出街，有市民已覺得二人好合襯有CP感，證明佢哋係專業稱職嘅演員。