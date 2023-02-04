馮素波爆馬神貼心舉動 波姐玩IG傳正向能量

無線娛樂新聞台報導：波姐 馮素波 近日除咗化身為電台主持，邀請嘉賓同大家分享內心世界之外，喺唔同社交平台都一樣見到佢非常緊貼年輕人步伐嘅身影，而早前同 馬德鐘 合作劇集《雙生陌生人》嘅佢，呢日就爆出同「阿仔」馬神嘅貼心舉動呀。