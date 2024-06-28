《反黑英雄》熱播破紀錄！陳山聰張振朗領銜主演 騰訊視頻連續三天創新高

熱度持續飆升 破紀錄成就

由騰訊視頻和TVB聯合製作的警匪劇《反黑英雄》已成為觀眾熱議的焦點。這部劇集每週一至五晚上8點半在翡翠台播出，由王娟和鍾澍佳擔任總監製，方浤酌則負責監製工作。《反黑英雄》集結了眾多知名演員，包括陳山聰、張振朗、袁偉豪、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等，他們的精彩表現為劇集增色不少。

在內地，「《反黑英雄》在內地熱度持續飆升，昨晚在騰訊視頻站內熱度值衝破22,000，連續三天刷新港劇在騰訊視頻播放熱度的歷史紀錄。」這部劇集不僅在香港受到熱烈歡迎，其在騰訊視頻的表現也異常出色，連續三天打破了港劇的播放熱度紀錄。此外，《反黑英雄》也與多部曾在騰訊視頻熱播的劇集如《使徒行者2》、《使徒行者3》、《溏心風暴3》、《宮心計2深宮計》、《陀槍師姐2021》等並列。

劇情介紹與角色亮點

《反黑英雄》的故事圍繞黑白兩道的激烈交鋒展開，主要角色陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚和朱晨麗等人的表現引人入勝。觀眾可以期待一系列緊張刺激的劇情發展，以及角色之間的複雜人際關係。該劇集全25集，目前仍在持續更新中，為觀眾提供了一個完整的故事懶人包，方便追劇的觀眾快速了解劇情脈絡。