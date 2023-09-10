高以翔生前女友以歌手身份出道 蘇湘涵飽受霸凌樂觀面對
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無線娛樂新聞台報導：台灣男星高以翔四年前錄製綜藝外景節目時猝逝，生前女友蘇湘涵（Bella）經歷悲痛後重新振作，踏足樂壇寄情寫歌，呢日舉辦單曲發佈記者會，正式以歌手身份出道，惹來網民負評。
Bella無奈回應負面報道，豁達回應自己係好珍惜所有嘢，內心係美好，不管其他網友點講，自己並冇對唔住任何人，只係做自己想做嘅事，高以翔當年意外猝逝消息震驚整個娛樂圈，而Bella一度飽受網絡欺凌，被罵「面相剋死高以翔」，Bella面對外界批評，選擇繼續積極樂觀生活。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台