高海寧為媽媽慶生送出12萬名錶 網民驚呼：「好像姐妹喔！」
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高海寧（高Ling）去年因為在劇集《新聞女王》中的出色表現而人氣急升，並在《萬千星輝頒獎典禮2023》中獲得「最佳女配角」的殊榮。自此之後，她的工作機會大增，包括廣告、電視劇和真人秀節目等。高Ling不僅工作勤奮，空閒時間也積極提昇自己，甚至遠赴北京向著名演員郝蕾學習演技。
孝順女星高海寧溫馨慶祝母親生日
高Ling以孝順著稱，在被邀請到由容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）主持的內地節目《因為是朋友呀2》擔任嘉賓時，她特意為結婚多年的父母補拍婚紗照。最近，她在社交平台分享了一系列慶祝母親生日的溫馨照片，並寫道：「吃完長壽麵就要乖乖長命百歲啦！媽～ 生日快樂。」
網民讚母女如姐妹 贈送價值12萬名錶
除了準備生日蛋糕和美食外，高Ling還送給母親一對「姊妹裝」名錶作為生日禮物，這對手錶的官網定價為124,000元。網民對此表示驚喜，紛紛留言稱讚母女倆的相似度，留言如「好像姐妹喔」、「同一餅印生日快樂」及「你媽咪又帥又靚」等。
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圖片來源：TVB