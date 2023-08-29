高Ling與家人出遊爆猛男真正身份 鍾健威明年娶美棋搞婚禮頭都大
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無線娛樂新聞台報導：早前旅行充足電返港嘅 高海寧 呢日以一身黑色露肩貼身裙出席一個開幕活動，盡騷佢身材曲線，雖然有網友懷疑佢真空上陣引人無限聯想，不過高Ling就話絕對唔係，又話呢次係同家人一齊出遊，非常開心又放鬆呀。
大家同時又對同行嘅男士係咪新男友非常關注，而高Ling就話對方雖然高大又靚仔，更加留學回港，可惜就係佢係自己二十歲出頭嘅表弟，仲已經有女友，大家又要再失望咁話喇。
見高Ling此行日夜都嘆盡唔同美食，不過佢就話其實早前同 黎諾懿 去大馬拍攝旅遊節目後就真係因為美食太多而增磅，所以返港後要落力Keep Fit拍廣告呀。呢日佢又提到好快就會投入拍攝新劇，仲會長期喺機場逗留，仲話感覺好似日日都出發去旅行咁呀。
同場仲有即將成為人夫嘅 鍾健威 ，早前公開再向女友 黃美棋 求婚嘅佢，呢日就話已經開此籌備明年嘅婚禮，但係就發現一啲都唔簡單，非常頭痕呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台