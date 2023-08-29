高Ling與家人出遊爆猛男真正身份 鍾健威明年娶美棋搞婚禮頭都大

無線娛樂新聞台報導：早前旅行充足電返港嘅 高海寧 呢日以一身黑色露肩貼身裙出席一個開幕活動，盡騷佢身材曲線，雖然有網友懷疑佢真空上陣引人無限聯想，不過高Ling就話絕對唔係，又話呢次係同家人一齊出遊，非常開心又放鬆呀。