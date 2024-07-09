高海寧爆料片場趣事 網民熱議素顏學生Look驚艷北京 演技派女神不畏挑戰
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高海寧，一位入行已16年的資深女演員，去年因為在熱門劇集《新聞女王》中的精彩表現而在內地和香港贏得了眾多粉絲的心。除了忙於拍攝新劇《武林》，她最近還抽空到北京進修演藝課程，其清純的學生造型和驚人的素顏美貌引起了廣泛關注。高海寧在接受一位內地博主的訪問時分享了許多演藝生涯中的趣事，引發了網民的熱烈討論。
片場趣事大公開
高海寧透露，曾經有一位男演員在拍攝前夜喝酒過量，第二天帶著濃重酒氣來到拍攝現場。「我就直接看著他，所以呢，我是要配合你？」她回憶說。她還表示，該男演員在演繹感情戲時的假哭讓她感到非常出戲，「本來我想跟他一起很傷心的演，但是他演不出很傷心的感覺，那我就冷眼觀看你演了。就換一個表達方式，畢竟他如果演得很尷尬，你又全情投入，其實觀眾看都會很尷尬。」
對偶像無條件支持
面對她欣賞的男演員如劉青雲和梁朝偉，高海寧表示，無論劇本如何，她都會毫不猶豫地選擇合作。「我管他什麼角色。他接，為什麼我不接呢，哈哈。」她的這番話顯示了她對演藝的熱情和對偶像的支持。
真人秀節目中自我挑戰
在真人秀節目《無限超越班2》中，高海寧因其認真的態度和謙虛的性格而受到觀眾的喜愛。她坦言參加節目的主要原因是導師們的實力非常強大。「導師們陣容太厲害了，我在香港拍了十幾年的戲，都沒有機會遇到他們，因為全是影帝、影后級別的，所以節目上可以受到他們提點兩句，就已經賺到了。」她還透露，節目中的妝容都是她自己完成的，原因竟是「只是因為太貴了。」
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圖片來源：TVB