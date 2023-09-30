中秋到天口熱女星更火辣 高Ling陳靜煒哥鬥Sexy曬靚Body
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無線娛樂新聞台報導：雖然中秋都過埋，不過天文台就話因為同高空反氣旋影響，所以香港就繼續熱辣辣，今日大家出門或者夜晚夜繽紛有追月活動，就記得飲多兩啖水喇。
而唔少女藝人都似乎慌大家唔夠熱咁，又唔知係因為中秋擔心大家會太涼快？所以就紛紛大晒火辣性感靚相，好似 高海寧 就Post出早前為美容中心拍攝廣告嘅片段，一身貼身裝束就將佢傲人身材毫不吝嗇show俾大家睇喇。
至於早前喺大馬啱啱拍完《家族榮耀》續篇《家族繼承者》嘅 陳靜 ，近年潛心狂操一身窈窕Fit爆身形，不過佢就大嘆今年因為要拍攝而未有機會出海，所以再將去年Boat Trip嘅靚相同大家開心Share，一身白色比堅尼大騷豐滿上圍同渾圓蜜桃臀，真係健康又性感。
而去年成為醫生夫人嘅 陳煒 26號就度過結婚一周年紀念，煒哥亦齊齊追趕夏天的尾巴，罕有喺以性感泳裝影相同大家分享，估計係同醫生夫婿享受溫馨浪漫嘅周年紀念喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台