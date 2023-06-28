高海寧以角色繪製旗紙助慈善 自細愛繪畫夢想開畫展

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：香港唔少慈善機構都依賴市民捐款資助嚟營運，而每個周末賣旗籌款就係佢哋其中一個收入來源喇。而演過唔少角色嘅高Ling，早前就發揮佢鮮為人知嘅藝術天份，為其中一個機構繪畫旗紙，仲話靈感係源自自己扮演嘅《童時愛上你》彤彤呢個角色呀。

高Ling又話喺街上遇過小朋友叫住角色名衝向自己，令佢決定用彤彤嚟設計，再加上自己最鍾意嘅蝴蝶，而自細已經鍾意繪畫嘅佢，仲話希望有機會開慈善畫展，但係睇嚟都要等佢先返內地拍劇再去大馬拍攝 黎諾懿 嘅新節目之後先得喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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