高海寧以角色繪製旗紙助慈善 自細愛繪畫夢想開畫展

無線娛樂新聞台報導：香港唔少慈善機構都依賴市民捐款資助嚟營運，而每個周末賣旗籌款就係佢哋其中一個收入來源喇。而演過唔少角色嘅高Ling，早前就發揮佢鮮為人知嘅藝術天份，為其中一個機構繪畫旗紙，仲話靈感係源自自己扮演嘅《童時愛上你》彤彤呢個角色呀。