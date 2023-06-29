高海寧以角色繪製旗紙助慈善 自細愛繪畫夢想開畫展
高Ling又話喺街上遇過小朋友叫住角色名衝向自己，令佢決定用彤彤嚟設計，再加上自己最鍾意嘅蝴蝶，而自細已經鍾意繪畫嘅佢，仲話希望有機會開慈善畫展，但係睇嚟都要等佢先返內地拍劇再去大馬拍攝 黎諾懿 嘅新節目之後先得喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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