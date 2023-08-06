高Ling落區賣旗角色融入設計 望組義工隊探訪助基層

無線娛樂新聞台報導：高海寧 呢日為慈善機構現身街頭，成為賣旗隊成員嘅一份子，更吸引唔少市民蜂擁捐款同求合照，高Ling亦都樂此不疲。除咗親身賣旗之外，其實呢次旗紙嘅圖案亦都係由高Ling設計，佢仲以早前《童時愛上你》嘅角色融入設計當中呀。