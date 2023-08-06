高Ling落區賣旗角色融入設計 望組義工隊探訪助基層
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無線娛樂新聞台報導：高海寧 呢日為慈善機構現身街頭，成為賣旗隊成員嘅一份子，更吸引唔少市民蜂擁捐款同求合照，高Ling亦都樂此不疲。除咗親身賣旗之外，其實呢次旗紙嘅圖案亦都係由高Ling設計，佢仲以早前《童時愛上你》嘅角色融入設計當中呀。
高Ling仲話其實一有時間就會參與唔同藝工服務，近年更加有想組織義工隊嘅諗法，仲話非常歡迎Fans們一齊加入助人呀。高Ling呢日又提到，疫情期間自己一度悲上驚恐症同抑鬱症，佢呢日就呼籲大家要正視自己嘅情緒，所以一等有時間自己都打算去旅行好好放鬆吓呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台