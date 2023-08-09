高海寧赴大馬拍節目曬黑回港全力「搶救」 《新聞女王》劇組融洽常相聚…
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無線娛樂新聞台報導：高海寧赴大馬拍節目曬黑回港全力「搶救」 《新聞女王》劇組融洽常相聚
高海寧（高Ling）與一間美容院合作已合作12年，今次加碼續約代言，高Ling以多個性感造型拍廣告，更挑戰泳裝拍廣告，高Ling喺拍攝前幾日已開始食少咗嘢，希望以最佳姿態出鏡。
高Ling早前跟黎諾懿去大馬拍旅遊節目曬黑咗，返港即全力「搶救」做facial同保濕，努力keep住最佳效果，高Ling目前拍緊一套內地劇，呢套劇稍後喺香港取景，高Ling呢排劇接劇忙過不停，早前先拍完TVB新劇《新聞女王》，雖然呢套劇已煞科一段時間，而家佢哋同劇演員仍有出嚟聚會。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台