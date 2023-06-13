獨家｜魏嘉信首辦Fans見面會 拉主播合唱8月再大搞生Party
廣告
無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音2》啱啱舉行首輪海選，吸引咁多人參與同欣賞，同上一屆唔少參加者實現夢想當然有非常大關係啦，好似 魏嘉信 就係其中一位，呢日佢仲首次舉行Party同Fans見面為大家唱歌，仲邀請埋一樣咁鍾意唱歌嘅 許文軒 上台合唱呀。
過往一樣參加過歌唱比賽嘅Edmond，當年就曾經以《留言》出戰，呢日齊齊同老友合唱就更加開心喇。魏律師特別希望呢次活動可以同Fans好好交流，雖然有啲緊張，不過對大家嘅熱情就覺得非常窩心，加上其中兩位仲係遠道由珠海來港出席，就令佢更加開心喇。
呢日魏太亦都親身到場打點，仲由頭忙到尾，難怪佢都話非常感謝太太，仲即場示愛放閃呀。亦因為參賽後人生嘅轉變，佢仲話就如揭開人生新一頁，所以決定8月舉辦大型生日會，再同大家一齊慶祝，仲話會準備特別驚喜俾大家呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？
無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台