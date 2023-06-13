獨家｜魏嘉信首辦Fans見面會 拉主播合唱8月再大搞生Party

無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音2》啱啱舉行首輪海選，吸引咁多人參與同欣賞，同上一屆唔少參加者實現夢想當然有非常大關係啦，好似 魏嘉信 就係其中一位，呢日佢仲首次舉行Party同Fans見面為大家唱歌，仲邀請埋一樣咁鍾意唱歌嘅 許文軒 上台合唱呀。