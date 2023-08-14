魏嘉信首辦生日派對獲燕尾蝶組撐場 邀許文軒潘盈慧驚喜合唱
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無線娛樂新聞台報導：魏嘉信為咗唱歌夢而放下律師樓嘅工作，參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音》勇敢追夢，喺比賽中跟一眾選手建立深厚友情，同時吸納不少歌迷，而魏嘉信即將踏入40歲，首次辦生日派對，與歌迷們提早慶生。
魏嘉信自彈自唱英文歌，更分別邀TVB娛樂新聞台主播許文軒及潘盈慧驚喜合唱，佢哋溫柔嘅歌聲令台下歌迷聽得如癡如醉，魏嘉信坦言踏入四字頭係一個大生日，所以佢好想同歌迷及朋友見吓面，fans更送上窩心嘅禮物，又合資整應援燈箱，選址非常有心思。
魏嘉信與一位同月同日生日嘅小粉絲一齊切蛋糕，而魏嘉信嘅老婆及兒子有現身支持，燕尾蝶組成員周吉佩（吉吉）、丁文俊及顏志恒亦有到賀，曹敏寶因身體抱恙缺席聚會。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台