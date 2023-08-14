魏嘉信首辦生日派對獲燕尾蝶組撐場 邀許文軒潘盈慧驚喜合唱

無線娛樂新聞台報導：魏嘉信為咗唱歌夢而放下律師樓嘅工作，參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音》勇敢追夢，喺比賽中跟一眾選手建立深厚友情，同時吸納不少歌迷，而魏嘉信即將踏入40歲，首次辦生日派對，與歌迷們提早慶生。