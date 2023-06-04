魏嘉瑩香港首開騷 大讚香港歌迷超熱情

無線娛樂新聞台報導：台灣唱作女歌手 魏嘉瑩 呢日首次喺香港舉行個人表演，除咗 吳林峰 同 何晉樂 仲有 陳逸璇 等香港老友現身支持之外，佢仲邀請咗有甜美女神之稱嘅 溫妮 來港擔任嘉賓，佢哋合唱《為你寫詩》仲原來當中有特別含意呀。