魏嘉瑩香港首開騷 大讚香港歌迷超熱情
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無線娛樂新聞台報導：台灣唱作女歌手 魏嘉瑩 呢日首次喺香港舉行個人表演，除咗 吳林峰 同 何晉樂 仲有 陳逸璇 等香港老友現身支持之外，佢仲邀請咗有甜美女神之稱嘅 溫妮 來港擔任嘉賓，佢哋合唱《為你寫詩》仲原來當中有特別含意呀。
早前小魏先為師兄五月天嘅演唱會來港擔任暖場嘉賓，不過今次獨擔大旗感覺就完全唔同，依然表現得非常淡定。事後受訪時佢仲大讚香港歌迷夠晒熱情，令佢之前嘅擔心一掃而空。仲話有向阿信請教寫歌秘訣咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台