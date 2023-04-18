魏嘉瑩首於香港街頭表演 阿Rock自彈自唱陳浚霆將錄新歌

無線娛樂新聞台報導：近日喺香港再次舉辦演唱會嘅 五月天 同時帶同好多師弟妹來港幫佢哋擔任嘉賓，呢日創作歌手 魏嘉瑩 就趁機第一次喺香港街頭演出喇。喺台灣有豐富街頭表演經驗嘅佢，就話呢次感覺好似回到當時一樣，自己仲非常鍾意同大家近距離接觸呀。