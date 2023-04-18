魏嘉瑩首於香港街頭表演 阿Rock自彈自唱陳浚霆將錄新歌
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無線娛樂新聞台報導：近日喺香港再次舉辦演唱會嘅 五月天 同時帶同好多師弟妹來港幫佢哋擔任嘉賓，呢日創作歌手 魏嘉瑩 就趁機第一次喺香港街頭演出喇。喺台灣有豐富街頭表演經驗嘅佢，就話呢次感覺好似回到當時一樣，自己仲非常鍾意同大家近距離接觸呀。
呢日 何晉樂 同 陳浚霆 亦都有份表演，Andrew仲話咁多人圍觀非常緊張，而阿Rock呢日自彈自唱，就令佢懷念返當年參賽前Busking嘅時光，仲勾起唔少回憶呀。而Andrew雖然平時主要喺《愛．回家》同大家見面，不過當年參加《巨聲4》入行嘅佢，其實一直都非常喜歡唱歌，呢日仲話即將會再為新歌錄音呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台