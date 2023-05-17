魏如萱以羅志祥分身又唱又跳 演唱會獲93歲嫲嫲捧場

魏如萱以羅志祥分身又唱又跳 演唱會獲93歲嫲嫲捧場

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：魏如萱（娃娃）於5月13號起一連兩日喺台北小巨蛋舉行演唱會，首次邀請好友蔡旻佑擔任嘉賓，早前二人合作演音樂劇而變成好友，喺台上互相以歌詞表白。

娃娃為演唱會做足準備，化身羅志祥分身「朱碧石」，喺台上又唱又跳，連同兩位打扮成「朱碧石」嘅舞者一齊勁歌起舞；演唱會尾場更有那英及華晨宇驚喜現身，令娃娃大感驚喜，佢哋以視像方式與在場觀眾打招呼及互動，娃娃舉行演唱會適逢母親節，佢獲93歲嫲嫲前嚟捧場。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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