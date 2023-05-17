魏如萱以羅志祥分身又唱又跳 演唱會獲93歲嫲嫲捧場
廣告
無線娛樂新聞台報導：魏如萱（娃娃）於5月13號起一連兩日喺台北小巨蛋舉行演唱會，首次邀請好友蔡旻佑擔任嘉賓，早前二人合作演音樂劇而變成好友，喺台上互相以歌詞表白。
娃娃為演唱會做足準備，化身羅志祥分身「朱碧石」，喺台上又唱又跳，連同兩位打扮成「朱碧石」嘅舞者一齊勁歌起舞；演唱會尾場更有那英及華晨宇驚喜現身，令娃娃大感驚喜，佢哋以視像方式與在場觀眾打招呼及互動，娃娃舉行演唱會適逢母親節，佢獲93歲嫲嫲前嚟捧場。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台