魏如萱事隔6年香港開騷 蘇拉影響網上被狂轟

無線娛樂新聞台報導：未開騷已經因為天氣問題引發是非嘅 魏如萱 一連兩場表演結束，相隔6年再次來港表演嘅佢唔止任台下歌迷點唱，更加又唱又跳非常High。娃娃開騷頭場因為受颱風蘇拉襲港影響，令唔少外地歌迷難以來港欣賞演出，不過佢喺社交平台一句「換班機」就引發公關災難，最終要由主辦單位公佈退換票安排。