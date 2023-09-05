魏如萱事隔6年香港開騷 蘇拉影響網上被狂轟
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無線娛樂新聞台報導：未開騷已經因為天氣問題引發是非嘅 魏如萱 一連兩場表演結束，相隔6年再次來港表演嘅佢唔止任台下歌迷點唱，更加又唱又跳非常High。娃娃開騷頭場因為受颱風蘇拉襲港影響，令唔少外地歌迷難以來港欣賞演出，不過佢喺社交平台一句「換班機」就引發公關災難，最終要由主辦單位公佈退換票安排。
喺表演完結之後娃娃接受訪問時，亦直接回應指天氣問題非自己所能控制，中間引起唔少誤解覺得非常唔好意思，仲話受到網上唔少評擊而覺得委屈，不過亦指以後會更小心留言。
身為歌手一心為大家獻唱嘅佢，呢次表演其實非常有誠意，好似佢就特別為香港歌迷準備張學友名曲《李香蘭》喇，佢仲話因為未夠時間準備，本來打算今次放棄廣東歌，仲話下次會為大家作更多準備呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台