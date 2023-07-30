孫協志演出《海角七號》音樂劇 卓文萱演「魏太太」感壓力

無線娛樂新聞台報導：當年由魏德聖執導、5.3億台幣票房冠軍《海角七號》，今次孫協志、卓文萱、徐詣帆及金仁馨等主演音樂劇「海角七號」將全新登場，魏德聖因陷財務糾紛缺席記招，雖然魏導未能到場，不過一眾演員都落力宣傳，用歌聲同大家重溫經典之作。