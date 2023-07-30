孫協志演出《海角七號》音樂劇 卓文萱演「魏太太」感壓力
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無線娛樂新聞台報導：當年由魏德聖執導、5.3億台幣票房冠軍《海角七號》，今次孫協志、卓文萱、徐詣帆及金仁馨等主演音樂劇「海角七號」將全新登場，魏德聖因陷財務糾紛缺席記招，雖然魏導未能到場，不過一眾演員都落力宣傳，用歌聲同大家重溫經典之作。
呢次音樂劇並非《海角七號》電影還原，而係以一群電影人當年追夢嘅歷程出發，帶領觀眾穿梭喺片場與幕後嘅場景之間，孫協志演「魏德聖」，「魏太太」由卓文萱主演，卓文萱坦言演導演太太有壓力，因為不太了解「魏太太」個性，而孫協志就上網搵資料睇吓魏導做訪問，多啲了解魏導喺工作及日常嘅個性。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台