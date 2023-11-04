范逸臣情牽田中千繪15年 《海角七號》CP拍新片演鬧離婚夫妻
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無線娛樂新聞台報導：由魏德聖執導《海角七號》創下票房紀錄，同時撮合范逸臣與日本女演員田中千繪由銀幕情侶變成真情侶，相隔15年鐵三角再度合作，呢日導演魏德聖、田中千繪及郭大睿現身電影慈善場。
田中千繪再度同范逸臣合作，完全唔擔心默契問題，佢哋喺片中飾演一對鬧離婚嘅夫妻，要揣摩面臨離婚嘅心境，田中千繪直言有難度，因為現實中佢哋關係好，被問到現實生活有冇生育計劃，田中千繪即害羞表示順其自然，新戲以兒童癌症為主題，郭大睿喺戲中演罹患骨癌嘅病人，導演魏德聖好想帶出重生嘅希望。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台