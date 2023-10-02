魏浚笙巴黎拍MV獲駐港總領事接見 官邸欣賞作品獲邀學習法文

無線娛樂新聞台報導：魏浚笙 早前推出第3首新歌《失約巴黎》，仲斥鉅資飛往當地拍攝MV，展示當地嘅迷人景色，而 法國駐香港及澳門總領事 杜麗緹(Mme Christile DRULHE)更加Share Jeffery嘅MV大讚，呢日又邀請Jeffery同傳媒去官邸一場欣賞MV。