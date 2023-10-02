魏浚笙巴黎拍MV獲駐港總領事接見 官邸欣賞作品獲邀學習法文
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無線娛樂新聞台報導：魏浚笙 早前推出第3首新歌《失約巴黎》，仲斥鉅資飛往當地拍攝MV，展示當地嘅迷人景色，而 法國駐香港及澳門總領事 杜麗緹(Mme Christile DRULHE)更加Share Jeffery嘅MV大讚，呢日又邀請Jeffery同傳媒去官邸一場欣賞MV。
收到呢次邀請嘅Jeffery大為緊張，仲即刻緊急學幾句法文同領事女士交流，又向對方送上Fans特製嘅月餅應節。佢又話呢次係一大鼓勵，又認為呢次係成就解鎖，之前仲緊張到瞓唔著呀。
Jeffery又講到呢次喺巴黎拍攝嘅難忘事，當時手持結他拍攝就獲唔少當地人圍觀，不過問到呢次有冇咩浪漫情景，佢就話騎住滑板車喺當地街頭遊走欣賞係最好嘅體驗，仲唔少得品嘗唔同美食，仲話好希望下屆奧運會有機會到法國現場欣賞呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台