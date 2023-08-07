魏浚笙考筆試成功盼路試一Take過 王丹妮傳心訣教多練習熟能生巧
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無線娛樂新聞台報導：王丹妮 同 魏浚笙 呢日出席一個汽車品牌活動，而早前自爆筆試肥佬嘅Jeffrey呢日就提到已經合格，只要之後嘅路試都成功就可以一雪前恥喇。呢日有車牌嘅Louise仲比咗少少貼士Jeffrey，叫佢比多啲信心同多啲練習就應該冇乜問題喇。
至於係咪一考到牌就會買車，Jeffrey就話古語都有云「駕輕就熟」，所以一定會買車一嘗做車主嘅滋味呀。雖然筆試要重考，呢日佢都話信心其實唔大，不過當日收到合格成績都非常開心，仲矢言考路試要一take過一洗之前嘅瘀事呀。
佢哋兩位都演出唔少電影作品，不過暫時就未有機會合作，呢日Jeffrey就話希望可以同Louise扮演姊弟喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台