魏浚笙考筆試成功盼路試一Take過 王丹妮傳心訣教多練習熟能生巧

無線娛樂新聞台報導：王丹妮 同 魏浚笙 呢日出席一個汽車品牌活動，而早前自爆筆試肥佬嘅Jeffrey呢日就提到已經合格，只要之後嘅路試都成功就可以一雪前恥喇。呢日有車牌嘅Louise仲比咗少少貼士Jeffrey，叫佢比多啲信心同多啲練習就應該冇乜問題喇。