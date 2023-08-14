魏浚笙拍戲眼瞓靠吹水抗睡魔 袁澧林拒日男盧慧敏性感現身

無線娛樂新聞台報導：魏浚笙 袁澧林 同 盧慧敏 呢日齊齊現身一個品牌活動，以型格打扮同大家見面。而Jeffrey仲話近期忙住錄新歌同拍戲，加上參與唔同活動，就令自己比較疲憊喇，佢仲話靠運動令自己保持精神，而開工期間就要靠同演員傾偈頂住，仲會更加了解拍檔方便演出呀。