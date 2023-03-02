羅霖冀7月前赴美探望兒子 甄澤權重啟世界巡迴騷

無線娛樂新聞台報導：羅霖、程瑤及甄澤權等呢日盛裝打扮出席一個慈善晚宴，席間宣佈推出青少年追夢計劃，並進行啟動儀式，希望幫助有意投身台前幕後工作崗位嘅朋友，提供一個免費課程讓佢哋有機會實習，包括藝員培訓、唱歌、司儀、跳舞、魔術及公關等，培養新一代年輕人加入演藝界。