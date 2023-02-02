魔法伽利略丨波波被封智慧黑洞 6號重提FYY當年小學雞魔術表演

無線娛樂新聞台報導：唔少人都鐘意睇魔術揭秘，由著名魔術師甄澤權、馮盈盈同何依婷主持嘅節目《魔法伽利略》，就係解構揭露魔術入面嘅科學原理，呢集就請嚟黎諾懿、陳敏之、陸浩明同波波黃婧靈上嚟一齊大玩魔術遊戲。