魔法伽利略丨波波被封智慧黑洞 6號重提FYY當年小學雞魔術表演
6號笑言隊友波波堪稱係大腦黑洞，將所有科學都反轉晒，令到諾懿同敏之呢組贏面大增，而諾懿同敏之見到6號咁慘，就話如果佢哋最終真係贏出嘅話，會將禮物同6號三人對分，叫佢唔好咁傷心。
對於被指係豬隊友，波波就解釋自己員係思想同大家唔太一致，仲同6號撒嬌話對方會carry佢，而喺隔離嘅諾懿，就加把嘴反問早前自稱畢業嘅波波，笑問佢個學位係咪買返嚟，令到波波大叫話自己真係好努力去讀先畢到業呀。
敏之同6號已經唔係第一次同Louis Yan合作，佢兩個話雖然好想知個魔術係點做到，但係佢哋都智忍住個好奇心唔去問。而對魔術都頗有研究嘅諾懿，就話自己平日會教下囝囝小春雞玩啲簡單魔術，又會用魔術嚟氹老婆。
曾經以小學雞魔術嚟出戰華姐嘅盈盈，如今已經成長可以做到Louis助手，但係6號話依然難以忘記對方當年嘅表演呀。
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