魔法伽利略｜近距欣賞魔術目瞪口呆 送水輝柴台失敗Eunice求拜師

無線娛樂新聞台報導：抒合魔術表演同科學原理嘅節目《魔法伽利略》，將會由魔術師 甄澤權 同美女助手 馮盈盈 仲有 何依婷 一齊主持，呢集就請嚟大小姐 林淑敏 同 送水輝 許家傑 加埋 鄭衍峰 同 陳詩欣 擔任嘉賓，睇吓佢哋又拆唔拆解到當中奧妙喇。