魔法伽利略｜近距欣賞魔術目瞪口呆 送水輝柴台失敗Eunice求拜師
Euncie同Mandy就話覺得匪夷所思，完全唔明白Louis用咗咩手法喇，而阿Jack就話經過呢次近距離現場睇，先發現原來真係難以解釋一片空白呀。
Jack又話曾經打算現場拆解魔術，點知就完全冇辦法，就連大小姐咁精明都一樣無從入手，而Eunice雖然有唔少主持經驗，但係就話咁近距離睇都一樣搵唔到破綻，仲話經過呢次之後，想要向Louis拜師學藝喎。不過Leonard就認為要以觀賞角度去欣賞，仲話更為想破解兩位美女助手嘅手法呀。
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