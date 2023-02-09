魔法伽利略｜近距欣賞魔術目瞪口呆 送水輝柴台失敗Eunice求拜師

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：抒合魔術表演同科學原理嘅節目《魔法伽利略》，將會由魔術師 甄澤權 同美女助手 馮盈盈 仲有 何依婷 一齊主持，呢集就請嚟大小姐 林淑敏 同 送水輝 許家傑 加埋 鄭衍峰 同 陳詩欣 擔任嘉賓，睇吓佢哋又拆唔拆解到當中奧妙喇。

Euncie同Mandy就話覺得匪夷所思，完全唔明白Louis用咗咩手法喇，而阿Jack就話經過呢次近距離現場睇，先發現原來真係難以解釋一片空白呀。

Jack又話曾經打算現場拆解魔術，點知就完全冇辦法，就連大小姐咁精明都一樣無從入手，而Eunice雖然有唔少主持經驗，但係就話咁近距離睇都一樣搵唔到破綻，仲話經過呢次之後，想要向Louis拜師學藝喎。不過Leonard就認為要以觀賞角度去欣賞，仲話更為想破解兩位美女助手嘅手法呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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