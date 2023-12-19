麥明詩性感現身馬場抗寒風 生日狂食蛋糕未有結婚打算
廣告
無線娛樂新聞台報導：麥明詩 陳庭欣 黃美棋 吳嘉禧 李靖筠 鍾舒漫 鍾舒祺 余潔滢 施匡翹 等呢日齊齊以一身高貴打扮現身馬場，完全對寒冷天氣警告視若無睹，Louisa輕露事業線之餘，仲搞笑話世上除咗北極熊同企鵝之外，最唔怕凍嘅生物就係女士咁話喎。
日前生日嘅Louisa唔止唔怕凍，肥更加冇有怕，因為連日都有唔同朋友為佢慶祝生日蛋糕食完又食都冇影響好身形，連男友 盛勁為 亦為佢慶祝，仲爆男友唔太明女士心意，所以想要咩禮物都要明示呀。呢日佢就話自從轉職成為OL之後，同過往相比盛裝打扮機會減少，所以呢日特別開心喇。
雖然Louisa暫未有結婚打算，不過明年就同拍拖多年嘅男友 鍾健威 成婚嘅美棋，就話婚禮搞到一頭煙，但係見到靚湯同馬明嘅結婚靚相，就搞到佢哋壓力超大呀。而要為聖誕節生日嘅男友安排慶祝嘅Toby，就已經為男友準備好禮物喇。姊妹檔出現嘅Sherman同Suki，呢日就話從未扮靚現身馬場喇，仲話可以斯斯文文戴靚珠寶機會難得呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台