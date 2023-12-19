麥明詩性感現身馬場抗寒風 生日狂食蛋糕未有結婚打算

無線娛樂新聞台報導：麥明詩 陳庭欣 黃美棋 吳嘉禧 李靖筠 鍾舒漫 鍾舒祺 余潔滢 施匡翹 等呢日齊齊以一身高貴打扮現身馬場，完全對寒冷天氣警告視若無睹，Louisa輕露事業線之餘，仲搞笑話世上除咗北極熊同企鵝之外，最唔怕凍嘅生物就係女士咁話喎。