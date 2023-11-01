麥明詩認愛盛勁為拍拖3年叫BB 林德信教瑜伽經驗豐謀出輕快新歌

無線娛樂新聞台報導：麥明詩 呢日同 林德信 一齊出席一個瑜伽活動，早前到沖繩度假狂曬Fit爆身材嘅佢，被指同緋聞男友 盛勁為 同行，唔止靚相統統都係男友視覺，呢日仲正識認愛指已經拍拖3年，難怪不時都見佢紅光滿面，非常幸福喇。