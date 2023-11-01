麥明詩認愛盛勁為拍拖3年叫BB 林德信教瑜伽經驗豐謀出輕快新歌
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無線娛樂新聞台報導：麥明詩 呢日同 林德信 一齊出席一個瑜伽活動，早前到沖繩度假狂曬Fit爆身材嘅佢，被指同緋聞男友 盛勁為 同行，唔止靚相統統都係男友視覺，呢日仲正識認愛指已經拍拖3年，難怪不時都見佢紅光滿面，非常幸福喇。
自爆愛稱男友為BB嘅Louisa，仲話當地氣氛放鬆環境又好，仲甜爆話不時都拉埋男友互相鞭策運動咁話。早前佢又首次拍攝馮允謙嘅新歌MV，仲似乎非常享受成個過程，佢仲大讚Jay Fung又乖又叻仔，合作非常開心呀。
而Alex聽到亦都即時話要邀請Louisa合作，又提到同音樂人 鄭嘉嘉 會有音樂新搞作，仲係輕快舞曲令大家輕鬆呀。
身為專業瑜伽教練嘅Alex唔止有豐富嘅教授經驗，仲話自細已經受到家人熏陶所以產生興趣，所以平時隨咗音樂之外都會開班推廣，希望大家都了解瑜伽嘅好處咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台