麥玲玲預測兔年演藝圈運勢 倪嘉雯桃花運旺分享擇偶要求
玲玲師傅解釋肖豬嘅倪嘉雯今年運程唔錯，本身豬同兔仔係好朋友，所以運程幾好，玲玲師傅好關注倪嘉雯嘅感情運，睇吓佢有咩擇偶要求，玲玲師傅笑言：「如果我身邊有好嘅男孩子一定要推薦一下，但係佢都話呢個時間以事業為重。」倪嘉雯稱若果姻緣同事業兩者只可以揀一個，佢以事業為先。
倪嘉雯公開擇偶條件，注重對方要有才華，最重要有心動嘅感覺，暫時未遇到，玲玲師傅笑言只係才華係食唔飽：「佢大把機會，絕對可以心想事成。」此外，玲玲師傅亦預測兔年演藝圈運勢，雖然多是非及鬧交，有才華嘅人易出位，有利嬌小女生多啲機會，倪嘉雯今年機會特別多。
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