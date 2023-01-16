新春開運王丨郭柏姸被網民評時裝車禍 承諾注意「交通安全」努力學吓…
賀年節目《新春開運王》今個星期二晚首播，呢日堪輿學家麥玲玲、李丞責、謝雪心、蔡國威、嘉賓主持安德尊、6號，以及一眾嘉賓郭柏姸、關楓馨、戴耀明等，齊齊出席記招宣傳，麥玲玲分享新春運程同催運方法，李丞責則透露方位名字運勢。
麥玲玲指兔年比較旺一啲把聲同個樣嬌滴滴嘅女仔，未必係生得好高，今年生氣勃勃、兔仔係十二生肖之中最長，最肯聽意見，成個氣氛亦會溫馴啲，彼此交流都好啲；李丞責指今年個名有個「中」係文昌好、「田」字係橫財好、三點水部首係桃花好，佢稱節目監製黃中濠剛好齊晒！
郭柏姸今年奪飛躍進步女藝員，佢表示意想唔到獲獎，更回應網民評價其「時裝車禍」一事，佢冇覺得唔開心，更指日後會注意「交通安全」考好啲個車牌，下次努力學吓；戴耀明被師傅告誡唔好行隧道，又指佢今年桃花旺，戴耀明已計劃歐遊旅行結婚，覺得擺酒好老土。
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