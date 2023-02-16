黃凱芹3月移師九展再開騷 唔使Keep Fit減肥身形保最佳狀態
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無線娛樂新聞台報導：舊年9月先喺紅館開騷嘅 黃凱芹 呢日舉行記者會，宣佈3月就會移師九龍灣展開個唱第二部，舊年因為只開一場講明唔夠喉嘅佢，就話希望今次可以同歌迷更近距離接觸喇。雖然經過聖誕新年大吃大喝嘅時光，不過呢日Chris就依然保持狀態出現，仲話完全冇特別Keep Fit，真係恨死人呀。
個唱已經正式公開售票，Chris仲話到時場外會有精選新碟同去年演唱會嘅CD等唔同精品出售，佢仲叫大家預早時間到場先Shopping再入場呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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