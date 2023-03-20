黃凱芹開騷狂唱前輩經典 周慧敏突襲任嘉賓送驚喜
Chris呢晚除咗獻唱自己嘅歌曲之外，又選唱咗唔少經典歌，向顧嘉煇、Uncle Ray、張國榮同梅艷芳等樂壇重要人物致敬，事後佢仲提到同製作人員開會時決定，要向幾位對香港樂壇有非常重要影響嘅前輩致敬呀。
而老友 周慧敏 雖然正準備演出，不過都照樣到場支持，Chris就話所以未有邀請Vivian擔任嘉賓，但係開騷前就獲工作人員通知Vivian會現身，令自己既驚喜又感激呀。
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