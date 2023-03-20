黃凱芹開騷狂唱前輩經典 周慧敏突襲任嘉賓送驚喜

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：黃凱芹一連兩場演唱會星期六晚揭開序幕，Chris先後唱出多首唔同作品，而現場歌迷仲不斷表白大讚佢靚仔又似王子，搞到Chris都話唔好意思，又自嘲係乞丐王子引得哄堂大笑。

Chris呢晚除咗獻唱自己嘅歌曲之外，又選唱咗唔少經典歌，向顧嘉煇、Uncle Ray、張國榮同梅艷芳等樂壇重要人物致敬，事後佢仲提到同製作人員開會時決定，要向幾位對香港樂壇有非常重要影響嘅前輩致敬呀。

而老友 周慧敏 雖然正準備演出，不過都照樣到場支持，Chris就話所以未有邀請Vivian擔任嘉賓，但係開騷前就獲工作人員通知Vivian會現身，令自己既驚喜又感激呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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